طوفان الأقصى.. في سطور
8/10/2023
تفاصيل العملية
- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بداية عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
- بدأت بأكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة في أول 20 دقيقة.
- الضربة الأولى استهدفت تحصينات ومطارات ومراكز قيادة إسرائيلية.
- القصف الصاروخي كان بمثابة غطاء لاجتياز مئات المقاتلين سياج الفاصل شرقي قطاع غزة.
- الهجوم البري تزامن مع إنزال جوي وبحري لمقاتلين باتجاه مستوطنات للاحتلال.
- الاشتباكات الأولى بين المقاومة والاحتلال جرت في 22 موقعا على الجانب الإسرائيلي.
- الهجوم طال قاعدة “رعيم” العسكرية، مقر قيادة فرقة غزة بجيش الاحتلال، وقاعدة “زيكيم ” العسكرية.
- أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية تحت اسم “السيوف الحديدية” ردا على عملية المقاومة.
الأسباب
- كتائب القسام: انتهى الوقت الذي يمكن أن يعربد فيه الاحتلال دون محاسب.
- انتهاك المقدسات الإسلامية في القدس من جانب المتطرفين اليهود وسط صمت دولي.
- سياسة حكومة بنيامين نتنياهو وبروز متشددي اليمين المتطرف، مثل وزير الأمن القومي الإسرائيل إيتمار بن غفير.
- اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة للمخيمات بالضفة الغربية المحتلة، وتصفيتها لقيادات في المقاومة.
- تعنت الاحتلال المستمر تجاه أي عملية تبادل إنسانية للإفراج عن آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.
عملية غير مسبوقة
- تميزت بالمفاجأة التامة فيما وصف بأنه سيناريو مكرر لحرب أكتوبر 1973.
- وصفها نتنياهو بأنها “يوم أسود”، وأعلن حالة الحرب والتعبئة العامة.
- مقتل مئات من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في العملية، علاوة على مئات الجرحى.
- جيروزاليم بوست: خسائر إسرائيل جراء العملية هي الأكبر منذ عقود.
- يديعوت أحرونوت: انهار مفهوم الأمن.. الشعب الإسرائيلي في صدمة.
- يديعوت أحرونوت: لم يتوقع أحد ما حدث، اختطاف وإطلاق نار في الشوارع ومظليون وآلاف الصواريخ بمناطق مختلفة.
- مشاهد اقتياد عسكريين إسرائيليين للأسر، والاستيلاء على مدرعات إسرائيلية كانت صدمة للإسرائيليين.
فشل استخباراتي
- الجنرال جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن الإسرائيلي: ما حدث في 7 أكتوبر يبدو مشابها تماما لما حدث في حرب أكتوبر 1973.
- جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمدير المخابرات الأمريكية بالشرق الأوسط: هذا إخفاق للمخابرات، ولا يمكن أن يكون سوى ذلك
- هآرتس: السيناريو الكابوس، انتصار حماس هو فشل إسرائيلي على نطاق واسع.
- يديعوت أحرونوت: التاريخ سيسجل ما حدث في 7 أكتوبر على أنه فشل في كل النواحي.
- جيروزاليم بوست: حماس صدمت إسرائيل يوم السبت بهجوم مفاجئ.
المصدر : الجزيرة مباشر