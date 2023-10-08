كتائب القسام: تمكنا من القيام بعمليات تسلل لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تمكنت من القيام بعمليات تسلل لتعزيز مقاتليها بالقوات والعتاد، في عدد من المواقع داخل الأراضي المحتلة.

وقالت الكتائب في بيان عسكري اليوم الأحد “تمكنا بفضل الله الليلة وفجر اليوم من القيام بعمليات تسلل لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد، في عدد من المواقع داخل أراضينا المحتلة، منها موقع “صوفا” وكيبوتس “صوفا” و”حوليت” و”يتيد” في محور رفح”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلًا و1864 جريحًا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيًّا وإصابة 1990 بجروح مختلفة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.