كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية في مواقع عدة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في مواقع قتال عدة داخل الأراضي المحتلة.

وقالت الكتائب في بيان عسكري صادر عنها إن تلك المواقع “تشمل: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية”.

وأضاف البيان “تتواصل الاشتباكات بين مجاهدي القسام وقوات الاحتلال في محاور عدة منها: موقع صوفا وكيبوتس حوليت ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1864 جريحًا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 265 فلسطينيًّا بينهم 20 طفلًا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلًا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.