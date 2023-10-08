متحدث باسم الجهاد: هدف “طوفان الأقصى” ليس القتل ولكن ردع الاحتلال عن الشعب الفلسطيني ومقدساته (فيديو)

أعلنت إسرائيل مقتل نحو 700 وإصابة أكثر من 2100 في عملية “طوفان الأقصى”.

قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد إن هدف “طوفان الأقصى” ليس إحصاء القتلى، وإنما أن تفهم إسرائيل أن هناك قوة فلسطينية قادرة على ردعها وقادرة على تحرير أرضها.

وأضاف شهاب في لقاء عبر الهاتف مع قناة الجزيرة مباشر أن الهدف من عملية “طوفان الأقصى” هو “تحرير أرضنا وحماية مقدساتنا”.

وذكر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين والأبرياء من الشعب الفلسطيني منذ دير ياسين وحتى الآن، قائلًا إن الشعب الفلسطيني ينشد “حريته والدفاع عن مقدساته التي يدنسها الاحتلال”.

وأكد شهاب أن المعركة انطلقت “دفاعًا عن النفس وعن المقدسات وعن الأرض”، مضيفًا أن مقاتلي المقاومة “عادوا إلى أرضهم التي هجروا منها عام 1948”.





وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمس السبت”، بدء عملية “طوفان الأقصى”.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وغيرها من الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، مشاركتها في العملية.