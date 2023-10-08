نتنياهو: ما جرى اليوم لم يسبق أن رأيناه في إسرائيل (فيديو)

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أن شنت هجومًا مباغتًا فجر اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 إسرائيليًّا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، واحتجاز العديد من الأسرى.

وفي خطاب قصير مساء السبت، قال نتنياهو “ما جرى اليوم لم يسبق أن رأيناه في إسرائيل، وسأهتم بألا يتكرر ذلك. الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل قوته من أجل تدمير قدرات حماس، سنضرب دون هوادة، وسننتقم منهم على هذا اليوم الأسود الذي سببوه لإسرائيل”.

وطالب نتنياهو سكان غزة بالخروج منها، وقال لهم “اخرجوا من هناك الآن، لأننا سنكون في كل مكان وبكل القوة”، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستستمر وقتًا طويلًا.

وأكد وجود أسرى لدى فصائل المقاومة، وقال “جميعنا نصلي من أجل سلامة المصابين والجرحى وكل المحتجزين كرهائن”، محملًا حماس المسؤولية عن سلامتهم.

وتابع “كل المناطق التي توجد بها حماس سننتقم فيها، وكل المناطق التي يحتمون بها سنقلبها إلى جزر خربة”، وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم حاليًّا بإخلاء المستوطنات في غلاف القطاع من المسلحين الفلسطينيين.

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإسرائيل، وأبدت استعدادها لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

من جانبها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، أنها قامت “بتأمين” عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم في أماكن آمنة وفي أنفاقها خلال هجومها المباغت في عملية “طوفان الأقصى”.

كتائب القـ ـسـ ـام: إطلاق 150 صاروخا باتجاه تل أبيب ردا على قصـــ ـــف البرج السكني في #غزة #طوفان_الأقصى #فلسطين pic.twitter.com/AkktINSlL6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على ما وصفته بالـ”جرائم” الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل 250 إسرائيليًّا على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حماس في غزة، قائلًا في بيان إن طائراته “بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.