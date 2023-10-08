وزارة الصحة الفلسطينية: 572 شهيدا في الضفة وغزة منذ بداية العام الحالي (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 572 فلسطينيًّا منذ بداية 2023، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان “572 شهيدًا منذ بداية العام الجاري، بينهم 320 منذ أمس السبت”.

وأوضحت الوزارة أن من بين شهداء السبت 7 في الضفة الغربية، والبقية في قطاع غزة.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ السبت أدت إلى تدمير 159 وحدة سكنية كليًّا وتضرر 1210 جزئيًّا.

​​​​​​​هذه الحصيلة أعلنها رئيس المكتب الإعلامي (حكومي) سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي في غزة.

وقال معروف “خلَّف الاحتلال حتى منتصف الليلة الماضية دمارا كليًّا في 13 برجًا ومبنى وعمارة سكنية، بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية، منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن”.

وأوضح أن إسرائيل “استهدفت مرافق ومنشآت عامة، في مقدمتها مقر رئاسة العمل الحكومي، وبعض مقرات الأحوال المدنية في عدد من المحافظات، ومسجدين، وبين المنشآت المستهدفة 19 مرفقًا يتبع وزارة الداخلية والأمن الوطني”.

وعن واقع الكهرباء داخل القطاع، قال معروف إن شركة الكهرباء تعاملت في الساعات الماضية مع فصل 13 خطًّا رئيسيًّا جراء القصف، وتدمير 4 محولات و12 من الأعمدة، بينما نفّذت 102 مهمة عمل، منها 10 مهام إزالة خطر جراء القصف لشبكات الكهرباء.

وبيَّن أن وقف إمدادات الكهرباء الإسرائيلية يفاقم من الواقع الإنساني الصعب، بحيث تقلصت ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات فقط يوميًّا من أصل 8 ساعات.

وحذر معروف من التداعيات السلبية المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي، بما يهدد خدمات القطاعات الأساسية مثل المستشفيات وآبار المياه ومحطات المعالجة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر، فجر الأحد، وقف تزويد غزة بالكهرباء والوقود والسلع.