وسائل إعلام الاحتلال و”طوفان الأقصى” (فيديو)

قال مشاركون إن أجهزة جمع المعلومات أخفقت كما فشل الجيش في أداء مهمته.

غطى الإعلام الإسرائيلي بكثافة عملية “طوفان الأقصى” من خلال استضافة مسؤولين سابقين وخبراء أمنيين وإعلاميين.

وتناولت النقاشات الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للمواجهة مع حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، مرورًا بالإخفاق الأمني الذي مكّن مقاتلي المقاومة من التسلل إلى غلاف غزة.

كما تناولت النقاشات ضعف أداء الجيش الإسرائيلي، وعجز حكومة بنيامين نتنياهو، وكيف أنها تفتقد للخبرة اللازمة لإدارة هذه المواجهة.