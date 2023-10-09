أبو عبيدة: قصف غزة تسبب في مقتل 4 أسرى إسرائيليين واستشهاد آسريهم

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، مقتل 4 أسرى إسرائيليين خلال قصف قطاع غزة في الساعات الماضية، واستشهاد محتجزيهم.

وقال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة، في بيان: “قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام”.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول هؤلاء الأسرى الإسرائيليين.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد توقعت ارتفاع أعداد القتلى من الإسرائيليين إلى 1000 و”المخطوفين” إلى 150.

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن في قبضتها 30 أسيرا إسرائيليا منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، مؤكدة أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسراها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي اليومين الماضيين، أعلنت القسام وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أسر عدد من الجنود الإسرائيليين واقتيادهم إلى غزة، ويوجد في قبضة القسام 4 إسرائيليين آخرين منذ عام 2014.