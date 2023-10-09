أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا من أسر المزيد من الإسرائيليين والعبور بهم إلى قطاع غزة (فيديو)

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) إن مجموعة من مقاتلي الحركة تمكنوا “من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة”.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية عن تطورات اليوم الثاني من القتال، أن مقاتلي القسام تمكنوا “خلال ساعات نهار الأحد من الوصول إلى منطقة مفكاعيم جنوب عسقلان المحتلة، وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف العدو”.

وقال إن مجموعة أخرى من مقاتلي كتائب القسام “يخوضون اشتباكات عنيفة وبطولية في كل من زيكيم ويفتاح”، مشيرًا إلى أن قوات الكتائب لا تزال “متواجدة وتدير القتال وتخوض اشتباكات متواصلة في منطقة مفلاسيم”.

وذكر الناطق العسكري أن مجموعة من المقاتلين تمكنت “من الانسحاب بسلام من قاعدة أوريم التي تضم وحدة الاستخبارات 3200 بعد انتهاء مهمتهم فيها”، مشيرًا إلى أنهم قتلوا “عددًا كبيرًا من قوات العدو”.

وأوضح أن مقاتلي الحركة قاموا “في مواقع القتال بتوثيق حالات قتل من قبل العدو لعدد من أسراه بعد تمكن المجاهدين من احتجازهم”.

وأضاف أن المقاتلين في منطقة صوفا لا يزالون متمركزين هناك، ويشتبكون مع قوات الاحتلال.