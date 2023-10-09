إيران ترد على اتهامات بضلوعها في معركة طوفان الأقصى

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة علي كريمي مقام، إن “مزاعم الإعلام الغربي بشأن ضلوع إيران في هجمات حركة حماس على إسرائيل، لا تعكس الحقيقة”.

وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية، قال مقام: “رغم أننا لا نؤدي أي دور في الرد الفلسطيني، إلا أننا نتقاسم المشاعر المشتركة مع الفلسطينيين ونقف معهم”.

ووصف المندوب الإيراني هجمات حركة حماس بـ”الدفاع المشروع عن النفس”.

وأمس الأحد، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرًا، زعم أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا حماس على شن هجمات على إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل “ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.