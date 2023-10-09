استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 8 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قرب حاجز قلنديا العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان لوزارة الصحة أن الشهداء هم: محمد زياد عبد الجليل حميد (24 عاما) من بيت عنان شمال غرب القدس، وأمجد ماهر عليان خضير (36 عاما) من غزة سكان مدينة رام الله، وثائر سامي كسبة (17 عاما) من مخيم قلنديا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز قلنديا العسكري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد 3 شبان، وإصابة 8 آخرين.

وذلك يصل عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ السبت إلى 14 فلسطينيا، منهم 7 شهداء الأحد، فيما أصيب العشرات في المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.