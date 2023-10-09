استشهاد 12 فردا من عائلة واحدة بعد قصف الاحتلال منزلهم غربي غزة (فيديو)

استشهد 12 فردًا من عائلة (شملخ) بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلهم في حي عجلين غربي قطاع غزة، مساء أمس الأحد.

وحسب مشاهد خاصة للجزيرة مباشر، شهد المستشفى الذي توجه لها ضحايا القصف، استنفارًا من الأطقم الطبية، والعديد من رجال الإسعاف ينقلون المصابين بشكل عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية استشهاد 11 مواطناً بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، على منزل بمخيم بشيت بمدينة رفح جنوبي القطاع، حسب وكالة صفا للأنباء.

وأفادت صفا بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منزل يعود لعائلة أبو هلال بمخيم بشيت، دون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، جراء القصف الذي أدى كذلك لتضرر المنازل المجاورة المتلاصقة بشكل كبير.

تغطية صحفية:"تشييع جثامين عائلة شملخ التي استهدف الاحتلال منزلها في قطاع غزة". pic.twitter.com/IN7hJd04CD — فلسطين بوست (@PalpostN) October 8, 2023

مجازر إسرائيلية بحق 15 أسرة فلسطينية

وفي بيان لسلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، نشره صباح اليوم الاثنين، ذكر أن الاحتلال كثف غاراته الليلة الماضية على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفا عشرات العمارات السكنية ومنازل المواطنين ومساجد ومرافق ومنشآت خدمية ومدارس مستخدمة كمراكز إيواء وجميعها أعيان مدنية وفق القانون الدولي الإنساني، حسب البيان.

وأضاف في البيان “خلافًا لادعاءات الاحتلال باستهدافه مقدرات المقاومة فإن الساعات الأخيرة قد ارتكب فيها جيش الاحتلال مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار ما خلف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال، أبرزها قصف منزل لعائلة الزعانين واستشهاد 20 مواطنا بخلاف الإصابات”.

تغطية صحفية: "الدمار الذي لحق بالمساجد والمنازل المجاورة في مدينة غزة عقب قصفها من قبل طائرات الاحتلال". pic.twitter.com/ZxqeBl7Xq1 — فلسطين بوست (@PalpostN) October 9, 2023

وحمّل معروف الاحتلال مسؤولية “المجازر” التي يقوم بها بحق المدنيين، مضيفًا “وهي تضاف إلى جريمة الحصار والعقاب الجماعي الذي شدده المحتل خلال عدوانه الحالي، ما يفاقم الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة”.