اعتقدت أنه فلسطيني.. شرطة الاحتلال تقتل إسرائيليا خطأ

قتلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، مواطنا إسرائيليا خطأً بعد أن اعتقدت أنه “فلسطيني” في مدينة عسقلان جنوبي البلاد.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي: “قتل رجل إسرائيلي تم التعرف عليه بشكل خاطئ على أنه منفذ هجوم من غزة برصاص الشرطة على الطريق رقم 4 بالقرب من مدينة عسقلان الساحلية الجنوبية”.

ونقل الموقع عن الشرطة قولها إنها “قامت بتحييد سيارة كانت تقل مسلحين فلسطينيين على الطريق السريع رقم 4 يوم الأحد أثناء توجهها شمالا من منطقة حدود غزة قبل أن تنحرف إلى حقل قريب من عسقلان”.

وتابع: “تمكنت الشرطة من إيقاف السيارة على الطريق رقم 4 حول مفرق إيمونيم عندما فر المشتبه به إلى حقل مفتوح، وذكرت التقارير أن الضباط طاردوه بعد ذلك وأطلقوا النار عليه”.

ولفت الموقع العبري إلى أنه “اتضح أن الرجل مواطن إسرائيلي”.

من جانبه، نقل موقع “واي نت” الإخباري عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، رفض ذكر اسمه، أنه “من غير الواضح سبب قيادة الرجل بتهور وعدم الاستجابة لنداءات الشرطة بالتوقف”.