السادس خلال يومين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد “السوسي” غرب غزة (فيديو)

دمرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مسجد “السوسي” في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد المساجد التي دمرتها طائرات الاحتلال منذ بدء غاراتها على القطاع فجر السبت إلى 6، وهي “السوسي، واليرموك، وأحمد ياسين، والأمين محمد، ومحمد الحبيب (الماليزي)، والغربي”.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية قصفت بعدد من الصواريخ مسجد السوسي غرب مدينة غزة مما أدى إلى تدميره.

وقال الشهود إن هذه الغارة تسببت في وقوع شهداء وجرحى، كانوا قرب المسجد.

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.​​​​​​​

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 510 مواطنين وإصابة 2751 آخرين بجروح مختلفة حتى صباح اليوم الاثنين.