إيران والسودان يتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران عام 2016

أعلنت إيران والسودان، الاثنين، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد مرور سبعة أعوام على قطعها وثلاثة أشهر على لقاء بين وزيري خارجية البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن البلدين “قررا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خدمة لمصالح الطرفين، إثر عدد من الاتصالات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الأخيرة”.

بدورها، قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الجانبين “اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا، وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين”.

🔽بسم الله الرحمن الرحيم قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 🇮🇷وجمهورية السودان 🇸🇩استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين إثر عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الاشهر الماضية . pic.twitter.com/ZGCM3v6iy1 — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) October 9, 2023

وقطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران عام 2016 عقب اقتحام السفارة السعودية في طهران.

وأعادت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في مارس/آذار الماضي.

وتأتي الخطوة بينما يتواصل القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في منتصف إبريل/نيسان الماضي.