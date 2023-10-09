الصين: نرفض دعوات إدانة فلسطين وحل الدولتين هو المخرج الوحيد

رفضت الصين، اليوم الاثنين، الدعوات إلى إدانة فلسطين في ظل معركة طوفان الأقصى، مؤكدة أن المخرج من الصراع هو حل الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريحات للصحفيين، إن “بيجين تقف دائما مع العدالة والإنصاف، هي صديقة لكل من فلسطين وإسرائيل وتتمنى بصدق أن يتمكن الجانبان من التعايش السلمي”.

وبحسب صحيفة “غلوبال تايمز” المحلية، جاءت تصريحات ماو ردًّا على “بعض الأصوات التي تضغط على الصين لإدانة فلسطين”، ومنها بيان زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الذي دعا الصين إلى إدانة هجمات حماس.

وفي هذا الخصوص قالت ماو: “تدين الصين جميع أعمال العنف وأي سلوك يضر بالمدنيين وتعارض تصعيد الوضع”.

وأعربت عن “قلق بالغ” إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر.

وأضافت: “نعتقد أن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي التوصل إلى وقف لإطلاق نار واستعادة السلام”، مشددة على أمل بيجين أن “يتعاون المجتمع الدولي لتهدئة التوتر”.

وأكدت ماو أن “السبيل للخروج من الصراع هو استئناف محادثات السلام وتنفيذ حل الدولتين والدفع باتجاه حل سياسي للقضية الفلسطينية”، مشيرةً إلى أن “الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة”.