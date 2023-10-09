القسام تنشر صورة وبيانات جندي إسرائيلي أسير لديها قُتل في قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الإثنين، صور وبيانات جندي إسرائيلي قالت إنه قُتل في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ونشرت القسام صورة للجندي لحظة احتجازه واسمه ورقمه العسكري ومعلومات عن عمله في موقع (إيرز) العسكري شمال قطاع غزة، وأعلنت أنه قُتل في قصف إسرائيلي.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بيان اليوم الاثنين، إن قصف الاحتلال “الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى الاحتلال واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام”.

وقالت القسام تحت بند “سُمح بالنشر” إن الجندي هو تومير ألون نمرودي، ويحمل الرقم (9212125)، ويعمل في ملف تجنيد العملاء داخل موقع “إيرز” العسكري.

وأطلقت حركة حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت، تحت اسم “طوفان الأقصى”، باطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وهو ما أدى إلى مقتل 800 إسرائيلي حتى الآن، وأسر عشرات الإسرائيليين واقتيادهم داخل القطاع دون تحديد عدد معيَّن.

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، وكثف الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، أدت إلى استشهاد المئات داخل بيوتهم وفي الطرقات. ومن المتوقع سقوط المزيد خلال الأيام القادمة مع تطور القتال بين الجانبين.