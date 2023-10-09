مقتل 3 من حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني الاثنين، مقتل 3 من أفراده، في قصف إسرائيلي استهدف برج مراقبة في بلدة حدودية في جنوبي لبنان، في إطار تصعيد أعقب ما وصفته إسرائيل بتسلل عدد من المسلحين باتجاهها، في عملية تبنتها حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن “المقاومة الإسلامية تزف الشهداء علي رائف فتوني، وحسام محمد ابراهيم، وعلي حسن حدرج، الذي ارتقوا نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال، اليوم الاثنين، إن جنوده تمكنوا بدعم من طائرات هليكوبتر من قتل مسلحين اثنين على الأقل عبرا الحدود من لبنان. بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 6 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مجموعة تسللت من لبنان.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن العملية التي قالت إنها أدت إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم أبراج مراقبة تابعة لحزب الله في لبنان والمنطقة التي تسلل منها المسلحون.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي الوكالة الرسمية في لبنان، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولا الى بلدات مروحين والبستان والزلوطية”.