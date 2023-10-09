مقتل فرد من حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قالت تقارير إعلامية إن فردا من حزب الله قُتل، الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف برج مراقبة في بلدة حدودية في جنوبي لبنان، في إطار تصعيد أعقب ما وصفته إسرائيل بتسلل عدد من المسلحين باتجاهها، في عملية تبنتها حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن “المجاهد حسام محمد إبراهيم” قُتل نتيجة “العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان عصر اليوم”.

وقال مصدر في الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن “فردا من حزب الله استُشهد جراء قصف إسرائيلي على برج مراقبة في موقع الراهب قرب بلدة عيتا الشعب” الحدودية مع إسرائيل.

كما أكد مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز الخبر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال، اليوم الاثنين، إن جنوده تمكنوا بدعم من طائرات هليكوبتر من قتل مسلحين اثنين على الأقل عبرا الحدود من لبنان. بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 6 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مجموعة تسللت من لبنان.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن العملية التي قالت إنها أدت إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم أبراج مراقبة تابعة لحزب الله في لبنان والمنطقة التي تسلل منها المسلحون.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي الوكالة الرسمية في لبنان، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولا الى بلدات مروحين والبستان والزلوطية”.