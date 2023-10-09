تميم البرغوثي: هذه هي السيناريوهات الثلاثة أمام نتنياهو للرد على عملية “طوفان الأقصى” (فيديو)

تحدث الأكاديمي والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، عن 3 سيناريوهات أمام الحكومة الإسرائيلية للرد على عملية طوفان الأقصى العسكرية التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح خلال حديث مع الجزيرة مباشر، الأحد، أن السيناريو الأول يكمن في شن حرب موسعة على غزة لتغيير الوضع السياسي ومحاولة القضاء على المقاومة، والانتقال إلى نكبة أخرى وتهجير.

وأشار إلى أن “هذا السيناريو صعب الحدوث، والأوضاع الآن تختلف عن عام 1948، فهناك 2 مليون شخص في مكان واحد، وهناك أيضا جبهة شمالية مستعدة للدخول في المعركة”.

السيناريو الثاني، وفقا للبرغوثي، هو تكثيف القصف الجوي وشن حرب على المدنيين، لكنها خطة ستقرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهزيمة.

أما ثالث السيناريوهات فهو “عدم القيام بأي شيء”، رغم أن ذلك سيكلف نتنياهو سياسيا، “لكن اذا حارب في وقت يفرضه خصومه عليه فسيخسر”.





“انتصار للمقاومة”

ووصف البرغوثي ما جرى بانتصار كبير “للمقاومة والشعب الفلسطيني والعدل والحق والإنسانية والنبل”.

وقال إنه منذ 75 سنة وتحديدا منذ النكبة، استطاع الفلسطينيون لأول مرة تحرير أرض احتلت، موضحا: “لقد حررنا أراض احتلت عام 48 لأيام على أيدي أهالي غزة”.

وأشار البرغوثي إلى أنه “رغم معاناتهم، إلا أنهم استطاعو تطوير قدرات قتالية واستخباراتية وتغلبوا على أقوى جيش في المنطقة”.

وذكر أن ثمة فوائد في أسر المقاومة لعدد كبير من الإسرائيلين، قائلا إن الأولى مباشرة “وهي تبادل الأسرى. إسرائيل ستجد نفسها مضطرة إلى الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وأصحاب المؤبدات العالية”.

واضاف أن الأمر الآخر هو إظهار فشل إسرائيل كفكرة، “فبعد 75 عاما من الحصار والمجازر وما فعلته، استطاعت المقاومة أن تقوم بإنجازها هذا”.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 415 فلسطينيًا وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2000 آخرين في إسرائيل.