جيش الاحتلال: هذه أكبر محنة تعيشها إسرائيل (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اعتزام بلاده تعبئة نحو 300 ألف من قوات الاحتياط، ردًّا على الهجوم الواسع الذي شنته المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن بلاده استعادت السيطرة على المستوطنات في غلاف غزة، لافتًا إلى استمرار الاشتباكات في أماكن متفرقة حتى الآن.

ووصف هاغاري عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ البلاد خلال فترة زمنية قصيرة، وهي 24 ساعة، مؤكدًا أن هذه “أكبر محنة تعيشها إسرائيل”.

وأضاف “في هذه الأثناء تشن قواتنا غارات على أهداف لحماس في غزة، ودمرنا البنية التحتية لحماس ونستهدف كل مكان بداخله إرهابيون فقط”.

وأكد هاغاري التقارير الإعلامية التي أفادت بمقتل 700 على الحدود مع قطاع غزة، بينهم 73 تأكد أنهم من أفراد قوات الأمن.

عاجل | وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المشافي والإسعاف وقتل وإصابة الطواقم في خرق للقوانين الدولية#الجزيرة #عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ZjuKPdjLEh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 9, 2023

حصار شامل على غزة

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، فرض حصار شامل على قطاع غزة.

ونقلت عنه القناة 13 الإسرائيلية قوله “نفرض حصارًا كاملًا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق”.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إن إسرائيل تحشد الدبابات والآليات العسكرية على حدود قطاع غزة، وهو ما وثقه مدونون على منصات التواصل المختلفة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوثق قصف طائراته لأهداف في قطاع غزة pic.twitter.com/3PGdxgKqBv — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 9, 2023

بدوره، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين في بيان، إن جيش الاحتلال ارتكب في الساعات الأخيرة مجازر في حق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار.

وأكد سلامة استهداف الغارات الإسرائيلية لعشرات العمارات السكنية ومنازل المواطنين ومساجد ومرافق ومنشآت خدمية ومدارس مستخدمة مراكز إيواء، وجميعها أعيان مدنية وفق القانون الدولي الإنساني، حسب البيان.