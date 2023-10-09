حذرت من أي “عمل أحمق”.. إيران تدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إن إيران تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي مع احتدام القتال بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقوات الإسرائيلية عقب الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على إسرائيل.

وأردف كنعاني قائلا “طهران دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الإقليمية”.

وقالت إيران إنها لم تشارك في الهجمات التي قتلت فيها المقاومة 800 إسرائيلي وأسرت عشرات آخرين. كما استشهد أكثر من 500 فلسطيني في غارات إسرائيلية على غزة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد أنه لا يوجد دليل على أن إيران كانت وراء الهجمات الأخيرة على إسرائيل، لكنه قال إن هناك علاقات طويلة الأمد بين طهران وحماس.

وقال كنعاني “على كل من يهدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يدرك أن أي عمل أحمق سيقابل برد مدمر”.