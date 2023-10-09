سرايا القدس: المقاومة بأفضل أحوالها والاشتباكات مستمرة في المستوطنات (فيديو)

أكد أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة بفلسطين “في أفضل أحوالها”، مضيفا أنها ستواصل المعركة بكل قوة “وفق الخطط الموضوعة”.

وقال في تسجيل صوتي إنه “كان لزاما على المقاومة أخذ زمام المبادرة وإشعال عملية طوفان الأقصى”.

ودعا أبو حمزة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أن يكونوا جزءا من عملية طوفان الأقصى “وجعل رسالة وحدة الساحات متواصلة بكل قوة وعنفوان”.

وحيّا أبو حمزة “الفعل الشجاع لأي عربي يقف في هذه الملحمة التي لها ما بعدها على كافة المستويات”، مشددا على أن “وحدة الساحات في المنطقة كلها حاضرة في مواجهة العدو”.

وأكد أن “الاشتباكات مستمرة حتى الآن (بعد 42 ساعة على العملية) في المستوطنات الإسرائيلية، والكيان الصهيوني الطارئ يجب أن يبقى كذلك ويشعر بالخطر”.

وأشاد بإنجازات المقاومة، وقال إنها “تقهر العدو باستمرار”، معتبرا أن الفلسطينيين أقرب إلى الحرية أكثر من أي وقت مضى.

وختم موجهًا حديثه إلى الأسرى: “ما لدينا في سرايا القدس قادر على كسر السجن والسجان ونحن بحول الله أقرب إلى حريتكم من أي وقت مضى بفضل ما أنجزته قوات النخبة في سرايا القدس من أسر لعدد من الجنود الصهاينة الذين هم الآن في قبضتنا وفي أماكن التأمين المعدة”.





وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردًّا على اعتداءات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة على الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 465 فلسطينيًّا وإصابة 2300 آخرين، في حين أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2000 آخرين في إسرائيل.