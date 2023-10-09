سرايا القدس تكشف عن مسيرات “صياد الانتحارية” للمرة الأولى (فيديو)

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن طائرات “صياد الانتحارية” التي استخدمتها للمرة الأولى ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة فجر السبت.

وبثت سرايا القدس، مساء أمس الأحد، مشاهد من داخل غرفة عمليات خاصة، ومشاهد أخرى للطائرات المسيرة من نوع “صياد الانتحارية” وهي تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، حسب السرايا.

“مُتبّر 1”

وصباح اليوم كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز “مُتبّر 1” استخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد من استهداف كتائب القسام لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو ضمن معركة طوفان الأقصى.





وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”. وردًا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل المئات من الطرفين حتى الآن، ومن المتوقع سقوط المزيد خلال الأيام القادمة مع تطور القتال من الجانبين.