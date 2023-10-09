شاهد: آثار قصف المقاومة على المنطقة الصناعية في سديروت

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، صورا لآثار قصف المقاومة الفلسطينية على المنطقة الصناعية في سديروت.

وأظهرت الصور المنشورة النيران تلتهم العديد من المباني ودمارا كبيرا في المنطقة.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت توجيه ضربة بـ90 صاروخا إلى سديروت ضمن معركة طوفان الأقصى.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، توجيه ضربة صاروخية إلى سديروت وعسقلان.