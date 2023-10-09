شاهد: كتائب القسام تقتحم مواقع عسكرية إسرائيلية وتدمر آليات وأنظمة مراقبة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاقتحام قواتها لمواقع عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وبثت الكتائب، اليوم الاثنين، مقطع فيديو تضمن مشاهد للمقاتلين وهم يقتحمون مواقع عسكرية إسرائيلية ويدمرون عددا من الآليات وأنظمة المراقبة.

وتنشر كتائب القسام، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد عديدة لاستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل المئات من الطرفين حتى الآن، ومن المتوقع سقوط المزيد خلال الأيام القادمة مع تطور القتال بين الجانبين.