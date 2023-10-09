شاهد.. مبنى في عسقلان يتعرض لإصابة مباشرة من صواريخ المقاومة

نشر الإعلام الإسرائيلي لقطات تظهر آثار الدمار الذي خلفته صواريخ المقاومة بعدما أصابت أحد المباني في عسقلان جنوب إسرائيل بشكل مباشر.

وذكرت القناة (12) الخاصة أن مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، تعرضت لعدد كبير من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

ولم تذكر القناة فيما إذا وقعت إصابات أو أضرار مادية جراء القصف على عسقلان.

بدورها، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت مدينة عسقلان بـ 100 صاروخ.

وأعلنت القسام، في بيان مقتضب عبر تليغرام، أنها وجهت “ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف (إسرائيل) للبيوت الآمنة، ضمن عملية طوفان الأقصى”.

وفي بيان آخر، قالت القسام إنها قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي (جنوب تل أبيب) برشقة صاروخية، “رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة واستهداف المدنيين”.

مشاهد جديدة للدمار في عسقلان بفعل صواريخ المقاومة pic.twitter.com/Cbx3dUEp90 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 8, 2023

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردًا على اعتداءات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 465 شخصا بينهم 78 طفلا و46 امرأة وإصابة نحو 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2000 آخرين في إسرائيل.