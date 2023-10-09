طوفان الأقصى.. إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها منذ بدء المعارك إلى 900

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 560 والجرحى إلى 2900

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الصحة أن حصيلة القتلى منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، السبت الماضي، ارتفعت إلى 900 قتيل.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها إسرائيل في وقت سابق الاثنين 800 قتيل.

وبحسب المصدر ذاته، ارتفعت حصيلة الجرحى في صفوف الإسرائيليين الى 2616 من بينهم 380 في حالة من حرجة إلى خطيرة.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية العثور على 108 جثث في مستوطنة بئيري بغلاف غزة.

بالتزامن مع هذا، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 12 جنديا وضابطا آخرين قُتلوا خلال المعارك، مما يرفع حصيلة العسكريين الذين أعلن الجيش مقتلهم إلى 85، وفق صحيفة “معاريف”.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، في وقت سابق الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 560 شهيدا و2900 جريح.