طوفان الأقصى.. الاتحاد الأوروبي يوقف مساعداته للفلسطينيين بشكل فوري

كان برنامج المساعدة التنموية يبلغ 691 مليون يورو، نحو 728.6 مليون دولار.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية أعلنت تعليق جميع المساعدات الخاصة بالتنمية للفلسطينيين بشكل فوري.

وكتب المفوض عبر منصة إكس أنه تقرر أيضا “مراجعة جميع المشروعات وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بها بما في ذلك لعام 2023 حتى إشعار آخر، وإعادة تقييم البرنامج بأكمله”.

وذكر أن برنامج المساعدة التنموية كان يبلغ 691 مليون يورو (نحو 728.6 مليون دولار).

وقال “حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها هو نقطة تحوّل، ولا يمكن أن يستمر العمل هناك كالمعتاد”.

وتأتي الخطوة عشية اجتماع طارئ يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لمناقشة الوضع بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أن الاتحاد كان يعتزم تقديم مليار و180 مليون يورو بين عامي 2021 و2024، لتمويل مشروعات لدعم ومساعدة الفلسطينيين، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وفي السياق، أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها علّقت موقتا مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها المالية.

وتبلغ قيمة المساعدات 125 مليون يورو (نحو 131 مليون دولار) لهذا العام والعام المقبل، وكانت مخصصة لتمويل مشروعات تشمل “منشأة لتحلية المياه والتدريب المهني وإتاحة فرص عمل للشباب والأمن الغذائي”.

كما أعلنت الحكومة النمساوية، في وقت سابق، أيضا تعليق مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية.