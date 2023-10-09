طوفان الأقصى.. البحرين تستنكر أسر حركة حماس “مدنيين إسرائيليين”

أعربت البحرين عن “استنكارها” إزاء أسر فصائل المقاومة الفلسطينية مدنيين إسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى.

وحذرت الخارجية البحرينية، في بيان الاثنين، من أن “الهجمات التي شنتها حماس تُشكل تصعيدا خطيرا يهدد حياة المدنيين”، معبرة “عن أسفها البالغ للخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات، وعن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

وطالبت الخارجية البحرينية بضرورة تدخل المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته “لوقف القتال وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الذين لا يجب أن يكونوا هدفا للصراع بموجب القانون الإنساني الدولي، والدفع بجهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة”.

وزارة الخارجية تؤكد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين ووقف القتال بين حركة حماس والقوات الإسرائيليةhttps://t.co/WnMnOoDisW pic.twitter.com/OrdrdMmbPU — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) October 9, 2023

وكانت الإمارات قد أعلنت، الأحد، عن “استيائها الشديد” من أسر مدنيين إسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته في وقت متأخر الأحد على موقعها، إنها تعرب “عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن”.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما أسرتا “العديد من الجنود”.

ووقّعت الإمارات والبحرين في 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.