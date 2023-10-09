طوفان الأقصى.. مشاهد من اقتحام “كتائب المجاهدين” لمستوطنات غلاف غزة (فيديو)

نشر فصيل “كتائب المجاهدين” الفلسطيني اليوم الاثنين مشاهد من اقتحام مقاتليه لمستوطنات غلاف غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقال أبو بلال الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين في بيان: “ما زال مجاهدونا الأبطال في كتائب المجاهدين في داخل أراضينا المحتلة، يسطرون البطولات، ويخوضون الاشتباكات مع جنود العدو الغاصب”.

وأضاف: “عملية طوفان الأقصى المباركة التي أساءت وجه الكيان وردت العدوان على الأقصى والحرائر ما زالت ماضية بعزم رجالها وببسالة مقاوميها”.

ودعا أبو بلال الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى الانخراط في المعركة قائلا: “ندعو شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل للانخراط بكل إمكانياتكم ومقدراتكم وأسلحتكم، وليتقاطع جهدكم وجهادكم مع جهد إخوانكم المقاتلين الذين يذلون الكيان ويجوسون خلال الديار في هذه المعركة البطولية”.

وكتائب المجاهدين حركة فلسطينية مقاومة خرجت من رحم حركة فتح، ونفذت مئات من عمليات إطلاق الصواريخ انطلاقا من غزة، فضلا عن عمليات إطلاق نار مباشرة واشتباكات مع جنود الاحتلال.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.