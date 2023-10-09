عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي لمنطقة مكتظة بالسكان شمال غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن نحو 50 شهيدا على الأقل ارتقوا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مفترق الترنس المكتظ بالسكان في جباليا بشمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد العشرات إثر ما وصفته “بمحرقة إسرائيلية في منطقة الترنس عقب قصف الاحتلال”.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، الاثنين، وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى جراء قصف من الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: “طيران الاحتلال يستهدف منزل عائلة أبو اشكيان وسط مخيم جباليا -منطقة الترنس- شمال القطاع، مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين”.