“في رد أولي”.. حزب الله يعلن قصف موقعين إسرائيليين ردا على مقتل 3 من أفراده

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الاثنين، أنه قصف موقعين إسرائيليين “في رد أولي” على مقتل ثلاثة من أفراده في قصف إسرائيلي لجنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان إنه قصف “ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجَّهة وقذائف الهاون، ‏وأصابتها إصابات مباشرة”.

وأضاف الحزب أن القصف جاء ردا على مقتل 3 من أفراده في قصف إسرائيلي “على بلدات وقرى لبنانية”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، أن جنوده تمكنوا بدعم من طائرات هليكوبتر من قتل اثنين من المسلحين على الأقل عبرا الحدود من لبنان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 6 من جنود الاحتلال أصيبوا في الاشتباك، مضيفة أن أحد الجنود حالته حرجة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن العملية التي قالت إنها أدت إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين.