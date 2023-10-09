قتلى وجرحي في اشتباكات بعد تسلل مسلحين من لبنان إلى إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جنوده تمكنوا بدعم من طائرات هليكوبتر من قتل مسلحين اثنين على الأقل عبرا الحدود من لبنان. بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 6 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مجموعة تسللت من لبنان.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن العملية التي قالت إنها أدت إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “في أعقاب تقرير أولي، قتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من المسلحين المشتبه فيهم الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم أبراج مراقبة تابعة لحزب الله في لبنان والمنطقة التي تسلل منها المسلحون.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي الوكالة الرسمية في لبنان، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولا الى بلدات مروحين والبستان والزلوطية”.

وقالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) “رصدنا انفجارات جنوب غربي لبنان، وقائد قواتنا على اتصال مع جميع الأطراف المعنية، ونحثهم على ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد”.

وسارع حزب الله إلى نفي أي مسؤولية له، وقال مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب “لا صحة للمعلومات المتداولة عن اشتباك بين عناصر المقاومة والعدو الإسرائيلي أو أي عملية تسلل إلى الداخل”.

وتأتي الحادثة بعد يوم من إعلان حزب الله أنه أطلق “أعدادا كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجَّهة” على مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بقصف مدفعي على جنوبي لبنان.