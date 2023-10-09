كتائب القسام تكشف عن منظومة دفاعٍ جوي محلية الصنع واستهداف طائرات الاحتلال بصواريخ أرض-جو (فيديو)

كشفت كتائب القسام لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز “مُتبّر 1” استخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد من استهداف كتائب القسام لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو ضمن معركة طوفان الأقصى.





وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.