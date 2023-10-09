مسؤول حكومي: جيش الاحتلال ارتكب مجازر في حق 15 عائلة بغزة (فيديو)

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في الساعات الأخيرة مجازر في حق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار.

وخلف ذلك بحسب معروف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال.

من جابه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه منذ بداية الحرب استخدمت الطائرات أكثر من 1000 طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف في قطاع غزة.

وتتواصل الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة في مناطق عدة شرق الشجاعية.

لقطات مـ ـروعـ ـة لآثار قـ ـصـ ـف قوات #الاحتلال لمنازل مأهولة داخل قطاع #غزة #فلسطين

‌ pic.twitter.com/HAE0CbHo6S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2023

وقالت وزارة الداخلية بغزة إن الاحتلال “يصعّد من عدوانه وحربه على شعبنا بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على كافة محافظات قطاع غزة”.

وأكدت داخلية غزة أن جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد، وقد خلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

فيديو | طائرات الاحتلال تواصل شن غارات عنيفة شرق حي الشجاعية في غزة pic.twitter.com/WRJrYri58M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2023

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، حتى الساعة 8 من صباح اليوم إلى 2382، بينهم 22 حالة ميؤوس منها وحرجة جدا و345 حالة خطيرة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000.

وفي الجانب الفلسطيني أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 436 مواطنًا منهم 91 طفلا و61 امرأة وإصابة 2271 مواطنا بجروح مختلفة، بينهم 244 طفلا و151 امرأة.