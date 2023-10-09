مسؤول حكومي: جيش الاحتلال ارتكب مجازر بحق 15 عائلة في غزة (فيديو)

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في الساعات الأخيرة مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار.

وخلف ذلك بحسب معروف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال.

من جابه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه منذ بداية الحرب استخدمت الطائرات أكثر من 1000 طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف في قطاع غزة.

وتتواصل الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة في مناطق عدة شرق الشجاعية.

لقطات مـ ـروعـ ـة لآثار قـ ـصـ ـف قوات #الاحتلال لمنازل مأهولة داخل قطاع #غزة #فلسطين

‌ pic.twitter.com/HAE0CbHo6S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2023

وقالت وزارة الداخلية بغزة إن الاحتلال “يصعَد من عدوانه وحربه على شعبنا بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على كافة محافظات قطاع غزة”.

وأكدت داخلية غزة أن جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وقد خلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

فيديو | طائرات الاحتلال تواصل شن غارات عنيفة شرق حي الشجاعية في غزة pic.twitter.com/WRJrYri58M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2023

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، حتى الساعة 8 صباح اليوم إلى 2382 منهم 22 حالة ميؤوس منها وحرجة جدا و345 بحالة خطيرة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 436 مواطناً منهم 91 طفلا و61 سيدة واصابة 2271 مواطنا جراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة.