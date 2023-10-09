مشاهد لاقتحام كتائب القسام موقع “فجّة” العسكري والقضاء على قوات إسرائيلية داخله (فيديو)

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام اليوم الاثنين مشاهد من اقتحام كتائب القسام لموقع “فجّة” العسكري شرق غزة، والإجهاز على جميع من فيه من الجنود الإسرائيليين، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وذكرت القناة 13 العبرية اليوم أن عدد قتلى المستوطنين بنيران حماس قد ارتفع إلى 800.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة. وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل المئات من الطرفين حتى الآن.