مكتب نتنياهو ينفي تلقيه تحذيرات من مصر قبل الحرب مع غزة

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن تلقيه تحذيرات من مصر بشأن الحرب مع قطاع غزة قبل اندلاعها.

وقال مكتب نتنياهو في بيان “التقرير المتعلق بالتحذير الذي جاء من مصر قبل اندلاع الحرب غير صحيح تماما”.

The Prime Minister's Office:

The report to the effect that Prime Minister Benjamin Netanyahu received a message in advance from Egypt is absolutely false.

