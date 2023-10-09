مكتب نتنياهو ينفي تلقيه تحذيرات من مصر قبل الحرب مع غزة

نسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس إلى مسؤول في المخابرات المصرية أن القاهرة “تحدثت مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين عن (حدث كبير)” من جهة غزة

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن تلقيه تحذيرات من مصر بشأن الحرب مع قطاع غزة قبل اندلاعها.

وقال مكتب نتنياهو في بيان “التقرير المتعلق بالتحذير الذي جاء من مصر قبل اندلاع الحرب غير صحيح تماما”.

The Prime Minister's Office:

The report to the effect that Prime Minister Benjamin Netanyahu received a message in advance from Egypt is absolutely false. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2023

وفي وقت سابق الاثنين، نسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس إلى مسؤول في المخابرات المصرية أن القاهرة “تحدثت مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين عن (حدث كبير)”.

وأضاف التقرير نقلا عن المسؤول المصري “حذرناهم من أن انفجارا للوضع قادم قريبا جدا، وسيكون كبيرا”.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن “مسؤولا كبيرا في المخابرات المصرية اتصل بنتنياهو قبل نحو عشرة أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، وحذره من أن (…) عملية عسكرية مروعة على وشك الحدوث من جهة غزة”.