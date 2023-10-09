ممرضة في غزة تتلقى نبأ استشهاد زوجها أثناء تأدية عملها (فيديو)

بث ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو، لممرضة تلقت خبر استشهاد زوجها المسعف أثناء تأدية عملها في مستشفى الشفاء بغزة.

وظهرت الممرضة وهي تسير وسط أهالي الضحايا والمصابين أمام المستشفى جراء القصف الإسرائيلي، معلنة استشهاد زوجها بحسرة وأسى، ومرددة “زوجي استشهد وأنا بشتغل”.

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وانهارت الممرضة بكاءً لحظة وصول ابنتها، واستقبلتها وهي تجهش بالبكاء “استشهد أبوكي، مات أبوكي”.

واستشهد زوج الممرضة أثناء تأدية عمله أيضًا في إسعاف ضحايا القصف.

ومنذ ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد وحتى الآن، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عسكرية على منازل ومناطق متفرقة في غزة، وحسب مسؤولين فلسطينيين، ارتكب الاحتلال “مجازر” في حق 15 أسرة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل المئات من الطرفين حتى الآن، ومن المتوقع سقوط المزيد خلال الأيام القادمة مع تطور القتال بين الجانبين.