وزيرة الداخلية البريطانية تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد “مظاهر دعم حركة حماس”

دعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافمان رجال الشرطة إلى “استخدام القوة الكاملة للقانون” والتدخل ضد أي مظاهر لدعم حركة حماس. وقد زادت الشرطة عدد دورياتها في المناطق التي تتمركز فيها الجالية اليهودية.

وقالت سويلا اليوم الاثنين “الإسلاميون وغيرهم من العنصريين يستخدمون الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية كذريعة لإثارة الكراهية ضد يهود بريطانيا”، على حد تعبيرها.

وجاءت تلك التصريحات بعد تصاعد الهجمات على حدود إسرائيل، وانتشار مقاطع فيديو لأشخاص في المملكة المتحدة يحتفلون بما قام به الفلسطينيون في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته الوزيرة “هتافات بالحرب والموت”.

وأكدت وزيرة الداخلية “التزام الحكومة بحماية المجتمع اليهودي وعدم التسامح مع أعمال الكراهية وتمجيد الإرهاب في الشوارع أو محاولات تخويف اليهود في بريطانيا”.

وجاء ذلك في حين دعت مجموعة تدعى “حملة التضامن مع فلسطين” الجماهير إلى المشاركة في مظاهرة اليوم الاثنين خارج السفارة الإسرائيلية.

وتزامنت تحذيرات الوزيرة مع بداية مؤتمر حزب العمال، في وقت يتصاعد فيه الجدال بعد عقود من الخلافات داخل أعضاء الحزب نفسه حول كيفية التعامل مع ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأزال حزب العمال عبارة “إنهاء الفصل العنصري” من العنوان المعلن لمظاهرة كانت مقررة للتضامن مع فلسطين، وقال أحد أعضاء الحزب في تصريح لإحدى الشبكات الإخبارية إنه “لا يوجد مبرر للهجوم المروع الإرهابي على إسرائيل”، كما وصفه.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” أسفرت حتى الآن عن مقتل 700 إسرائيلي.