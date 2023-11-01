الأزهر: الصمت الدولي يشجع استمرار العدو الصهيوني في قتل الأطفال والنساء والأبرياء

أدان الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الصمت العالمي الذي يشجع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للأزهر نشره عبر منصاته الرسمية، تعقيبا على مجزرة جباليا التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وأوقعت 400 ضحية بين شهيد وجريح.

وقال الأزهر تعقيبا على مجزرة جباليا “لقد تحوَّل العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة إلى ذئب هائج مصاب بسُعار قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذُّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادع ولا رقيب، ويشجعه على ذلك صمت كصمت الموتى في قبورهم أصاب عالمنا الدولي، وشل إرادته وقدرته عن لجم هذا الكيان، ووضع نهاية لوجباته الدموية اليومية من أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشبابها”.

وأضاف البيان “إن الأزهر الشريف ليلجأ إلى الله تعالى أن يتولى بعزته وقهره وسلطانه حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرته”.

وخاطب الأزهر المسلمين في كل مكان قائلا: أنت أيها المسلم في أي مكان كنتَ، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك ﷺ الذي تحصَّن به في ظروف تشبه هذه الظروف، وهو “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم”.

ومنذ 26 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.