الأمم المتحدة: قصف إسرائيل لمخيم جباليا “قد يرقى لجرائم الحرب”

قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة “قد يرقى إلى جرائم حرب”.

وكتبت المفوضية على منصة “إكس” أنه “نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب”.

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 1, 2023

وقصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى.

وقدّم كريغ مخيبر، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، استقالته احتجاجا على فشل الأمم المتحدة في منع “الإبادة الجماعية” التي تحدث في قطاع غزة.

وقال مخيبر، في خطاب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن ما يحدث في غزة هو “نموذج للإبادة الجماعية”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 8796 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء.