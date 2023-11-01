الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقصف مربعا سكنيا كاملا على رؤوس قاطنيه.

ووصل إلى المستشفى الإندونيسي القريب من مخيم جباليا مئات الجرحى جراء قصف منطقة الفالوجا في المخيم.

ورصدت قناة الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل في المنطقة، ومحاولة الأهالي إزالة الركام بأيديهم أملا في انتشال أي شخص من الأحياء تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إخراج جثث الشهداء.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم منطقة الفالوجا بـ7 صواريخ، كل واحد منها يزن طنا، ومن المتوقع سقوط عشرات الشهداء.





“مجازر غير مسبوقة في التاريخ”

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود صابر بأن “الاحتلال استهدف بالقنابل تجمعا سكنيا في جباليا، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، وأعداد كبيرة ما زالوا تحت الأنقاض”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر “الاحتلال يمسح مناطق بأكملها قبل أن يتقدم فيها، وما نشاهده حتى الآن دليل على ذلك. حتى الآن هناك شهداء ومصابون موجودون في المناطق التي شهدت توغلا إسرائيليا، ولا نستطيع الوصول إليها”.

وطالب صابر بضرورة تحرك فرق للدفاع المدني العربية إلى قطاع غزة للمساعدة في إخراج الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، مؤكدا أن الاحتلال ارتكب مجازر “غير مسبوقة في التاريخ”.





ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع 400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ورغم إدانة عدد من الدول العربية مجزرة أمس في جباليا، فإن الاحتلال واصل عدوانه اليوم غير متكرث بالإدانات التي عَدَّها بعض المسؤولين “جرائم حرب” و”إبادة جماعة”.

يأتي ذلك مع اشتداد مناورة برية تخوضها القوات الإسرائيلية بعد توغلها في مناطق بقطاع غزة.

ومنذ 26 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن العدوان المتواصل على القطاع المحاصر أسفر عن استشهاد 8796 بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وإصابة 22219 بجروح مختلفة، حتى ظهر اليوم الأربعاء.