الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتلتقي العالقين (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

والتقت الجزيرة مباشر إحدى العالقات على المعبر في انتظار فتحه للخروج من القطاع باتجاه مصر.

الطالبة شهد قالت للجزيرة مباشر “جئت إلى غزة منذ أكثر من شهر لأدرس في الجامعة، ولكن الأوضاع لم تسمح بسبب الحرب، لأنهم دمروا لنا الدنيا”.

“أنا من مواليد قطر، جئت إلى غزة للدراسة الجامعية، ولكن اليهود دمروها على الآخر، حسبنا الله، وبإذن الله تتحرر فلسطين قريبا”.

“رسالتي للمعبر أن يُفتح لخروج الجرحى والمصابين وتهدأ الأوضاع، ونطالب بهدنة على الأقل”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع أن قطر توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطرة من قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المصدر أن الجدول الزمني لفترة بقاء المعبر مفتوحا لم يتحدد بعد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “تركز بشدة” على فتح معبر رفح أمام الأمريكيين والأجانب لمغادرة قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن حققت تقدما جيدا في هذا الصدد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف للصحفيين “نركز بشدة على فتح المعبر. أحرزنا تقدما جيدا في هذا الشأن في الساعات القليلة الماضية، ونأمل مواصلة إحراز التقدم لإخراج هؤلاء المواطنين الأمريكيين”.