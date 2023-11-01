الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 16 من جنوده في غزة منذ أمس الثلاثاء

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 16 جنديا قتلوا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، فيما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تدمير دبابتين للاحتلال في بيت حانون.

ونشر جيش الاحتلال أسماء اربعة مجندين إضافيين قتلوا في اشتباكات غزة وأسماء جريحين من لواء المظليين.

من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تدمير “دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون (شمالي شرق القطاع) بـ3 قذائف (الياسين 105)”.





وذكرت الكتائب إن مقاتليها يشتبكون مع “قوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا”، شمالي القطاع.

كما أعلنت إطلاق “طائرة مسيرة من طراز “زواري” ورشقة صاروخية تجاه تجمع الجنود والآليات قرب بوابة النسر شرق المحافظة الوسطى”.

وأضافت أن قواتها “دكت قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون” وأنها قصفت “مركز قيادة للعدو شمال غرب غزة بقذائف الهاون”.

وقالت كتائب القسام إن قوة تابعة لها “تنفذ عملاً هجومياً هندسياً داخل موقع (أبو مطيبق) العسكري شرق المحافظة الوسطى وتتمكن من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي”.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد، قصف حشود “لقوات العدو غرب (إيرز) بقذائف الهاون”.

ويقع موقع إيرز في شمالي شرق قطاع غزة.

وذكرت سرايا القدس أنها قصفت “تجمعات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة الزيتون ومحور شمال غرب غزة بعشرات صواريخ الـ107 وقذائف الهاون”.

من جهتها قالت كتائب الأقصى إنها قصفت “موقع العين الثالثة وموقع تأمين السريج والحشودات العسكرية في مستوطنة بئيري وشرقها برشقات صاروخية مكثفة”.

كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية “قوات الشهيد عمر القاسم”، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصدي مقاتليه إلى جانب مقاتلي المقاومة “لآليات العدو الإسرائيلي المتوغلة في بلدة بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، وشمال وجنوب مدينة غزة”، مما أوقع خسائر فادحة في الآليات والجنود.