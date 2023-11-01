انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال”، فجر اليوم الأربعاء، أن كل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة انقطعت بالكامل.

وقالت الشركة في بيان “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرُّض المسارات الدولية التي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى”.

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى. حماكم الله وحمى بلادنا — Jawwal (@JawwalPal) November 1, 2023

والأسبوع الماضي، انقطعت شبكة الإنترنت والهاتف بشكل كامل عن قطاع غزة قبل أن تعود مجددا السبت.

واتهمت الحكومة في غزة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى فصل القطاع عن العالم الخارجي من أجل ارتكاب المزيد من المجازر.

وأثار قطع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة مخاوف منظمات حقوقية دولية من أن يؤدي ذلك إلى حجب ما يحدث في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، السبت الماضي، من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع يُشكل “غطاء لمجازر جماعية”.

ولليوم الـ26 على التوالي، تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، وإصابة 21543 بجروح مختلفة، كما استُشهد 126 فلسطينيا واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية المحتلة.