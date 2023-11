“بسبب انتهاكها للقانون وارتكاب مذابح في غزة”.. كولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما من إسرائيل

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما وصفه بـ”المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وقال بيترو على منصة إكس “لقد قررت استدعاء سفيرنا في إسرائيل للتشاور. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023