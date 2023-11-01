سياسة|كولومبيا

“بسبب انتهاكها للقانون وارتكاب مذابح في غزة”.. كولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما من إسرائيل

كولومبيا وتشيلي يعترضان علي المجازر التي تركتبها اسرائيل في غزة وتستدعيان سفيريهما
كولومبيا وتشيلي تعترضان علي المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتستدعيان سفيريهما لديها (الأناضول)
1/11/2023

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما وصفه بـ”المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وقال بيترو على منصة إكس “لقد قررت استدعاء سفيرنا في إسرائيل للتشاور. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.

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ويعيد الرئيس الكولومبي على حسابه في إكس العديد من المنشورات والصور التي ترصد حجم الدمار الهائل جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش أن بلاده استدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور، بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال بوريتش على منصة إكس الأربعاء “نظرا للانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، فقد قررت حكومة تشيلي استدعاء سفيرها لدى إسرائيل (خورخي كارفاخال) إلى سانتياغو للتشاور”.

وأضاف “تدين تشيلي بشدة، وتلاحظ بقلق بالغ أن هذه العمليات العسكرية -التي تنطوي في هذه المرحلة من تطورها على عقاب جماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة- لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي، كما يتضح من سقوط أكثر من 8 آلاف ضحية من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال”.

وفي منشور آخر، قال رئيس تشيلي “اليوم فقط -أمس الثلاثاء- قصفت إسرائيل مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات. نتنياهو وجيشه ينتهكان القانون الدولي بشكل علني”.

بدورها، ثمّنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) إعلان تشيلي وكولومبيا “سحب سفيريهما من الكيان الصهيوني، احتجاجا على العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في قطاع غزة منذ 25 يوما”.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء “نؤكد أن هذه المواقف المشرفة سيخلدها التاريخ في سجل تلك الدول التي ترفض العدوان وتنتصر لعدالة قضيتنا ولحقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير”.

وجددت حماس دعوتها كل دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية المُطبّعة مع الاحتلال، سحب سفرائها وقطع علاقاتها معه.

وكانت وزارة الخارجية في بوليفيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة، وقد ثمّنت حماس الموقف البوليفي أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات