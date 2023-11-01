“بسبب انتهاكها للقانون وارتكاب مذابح في غزة”.. كولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما من إسرائيل

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما وصفه بـ”المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وقال بيترو على منصة إكس “لقد قررت استدعاء سفيرنا في إسرائيل للتشاور. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023

ويعيد الرئيس الكولومبي على حسابه في إكس العديد من المنشورات والصور التي ترصد حجم الدمار الهائل جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

Se llama Genocidio, lo hacen para sacar el pueblo palestino de Gaza y apropiarsela. El jefe del estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad. Sus aliados no pueden hablar de democracia. pic.twitter.com/WjRpGKBKPs — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023

كما أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش أن بلاده استدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور، بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال بوريتش على منصة إكس الأربعاء “نظرا للانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، فقد قررت حكومة تشيلي استدعاء سفيرها لدى إسرائيل (خورخي كارفاخال) إلى سانتياغو للتشاور”.

وأضاف “تدين تشيلي بشدة، وتلاحظ بقلق بالغ أن هذه العمليات العسكرية -التي تنطوي في هذه المرحلة من تطورها على عقاب جماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة- لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي، كما يتضح من سقوط أكثر من 8 آلاف ضحية من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال”.

Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Chile condena enérgicamente y observa… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 31, 2023

وفي منشور آخر، قال رئيس تشيلي “اليوم فقط -أمس الثلاثاء- قصفت إسرائيل مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات. نتنياهو وجيشه ينتهكان القانون الدولي بشكل علني”.

بدورها، ثمّنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) إعلان تشيلي وكولومبيا “سحب سفيريهما من الكيان الصهيوني، احتجاجا على العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في قطاع غزة منذ 25 يوما”.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء “نؤكد أن هذه المواقف المشرفة سيخلدها التاريخ في سجل تلك الدول التي ترفض العدوان وتنتصر لعدالة قضيتنا ولحقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير”.

وجددت حماس دعوتها كل دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية المُطبّعة مع الاحتلال، سحب سفرائها وقطع علاقاتها معه.

وكانت وزارة الخارجية في بوليفيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة، وقد ثمّنت حماس الموقف البوليفي أيضا.