سياسة|إسرائيل

بعد التصدي لصاروخ جديد في إيلات.. إسرائيل تنشر سفنا حربية في البحر الأحمر (فيديو)

سفن حربية إسرائيلية في البحر الأحمر للتصدي لصواريخ الحوثيين.
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1/11/2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نشر سفن عسكرية في منطقة البحر الأحمر، في إطار “تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة”، وذلك بعد إعلان جماعة الحوثي إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه إسرائيل احتجاجا على العدوان على قطاع غزة.

وقال في بيان “بناء على تقييم الوضع، وفي إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة، وصلت أمس الثلاثاء سفن تابعة لسلاح البحرية إلى منطقة البحر الأحمر”.

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وأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم، أنه اعترض “تهديدا آخر جنوب إيلات، جاء على ما يبدو من اليمن”.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش -لم تسمّه- قوله إن “مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت تهديدا جويا تم اكتشافه في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات”.

وأمس الثلاثاء، قال الجيش في بيان “تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم-حيتس للمدى الطويل”.

بينما أعلنت جماعة الحوثي لاحقا “إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة على أهداف في إسرائيل، نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين”، وكانت أول مرة تعلن فيها الجماعة استهداف مواقع في إسرائيل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 8796 بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وإصابة 22219 بجروح مختلفة، حسب البيان الأخير لوزارة الصحة في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر