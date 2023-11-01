جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 من جنوده في غزة وينشر أسماءهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 9 من جنوده بعد استهداف المقاومة لناقلة “نمر” بصاروخ مضاد للدبابات في شمال قطاع غزة.

ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، تحت عنوان سمح بالنشر، عن مقتل 9 من الجنود خلال المعارك مع شمال قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة أنه قد تم إبلاغ عائلات الجنود القتلى ونشرت قائمة بأسمائهم.

من جانبها قالت صحيفة هآرتس إن الجنود التسعة قتلوا جراء استهداف آليتهم المدرعة بصاروخ مضاد للدبابات شمال قطاع غزة وهم:

الملازم أرييل رايش 24 عاماً من القدس، ضابط قتالي في الكتيبة 77 تشكيل عاصفة الجولان. العريف آصف لوجر 21 عاماً ميجور مقاتل في الكتيبة 77 تشكيل “سار مجولان”. الرقيب عدي دنان 20 عاماً ميفنه، قائد فصيلة في كتيبة صابر، لواء جفعاتي. الرقيب هاليل سليمان 20 عاما من ديمونا مقاتل في كتيبة صابر لواء جفعاتي. الرقيب إيرز مشلوفسكي 20 عاماً من أورانيت، مقاتل في كتيبة صبار، لواء جفعاتي. الرقيب عدي ليون (عدي ليون) 20 عاماً من نيلي، مقاتل في كتيبة صابر لواء جفعاتي. العريف عيدو عوفاديا 19 عاما من تل أبيب، مقاتل في كتيبة صابر لواء جفعاتي. العريف ليور سيمينوفيتش 19 عاما من هرتسليا مقاتل في كتيبة صبار لواء جفعاتي. الرقيب روعي داوي 20 عاما من القدس قائد فصيلة في كتيبة صابر لواء جفعاتي.

الاحتلال ينشر صورة 6 جنود من أصل 9، قتلوا بعد استهداف المقاومة لناقلة "نمر" بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Auu3UbA7As — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 1, 2023

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، وقال إن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

ولليوم الـ26 على التوالي تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد أكثر من 8525 فلسطينيا بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، وأصابة نحو 21543، كما استشهد 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية.